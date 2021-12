Zaszczepieni mogą chodzić na lekcje. Tylko jak to zorganizować?

Szkoły w Łodzi rozważają i próbują

Zaszczepieni mogą chodzić na lekcje - jak to zorganizować?

Czwarta fala pandemii rozpędzając się, nie omija łódzkich szkół i przedszkoli. W piątek, 3 grudnia w pełni stacjonarnie nie mogło działać aż 114 z 308 miejskich placówek. Resort edukacji nie zmienia swojego stanowiska w kwestii wprowadzenia nauki zdalnej dla wszystkich. Zaleca nawet, aby uczniom w pełni zaszczepionym, którzy nie muszą odbywać kwarantanny, szkoły umożliwiały naukę stacjonarną. Zaznacza przy tym, że nie jest to wymaganie obligatoryjne dla wszystkich, ale że powinno być brane pod uwagę, jeśli tylko istnieje na to realna szansa. Nad takim rozwiązaniem szkoły w Łodzi zastanawiały się już dużo wcześniej. Problemem są przeszkody techniczne – zbyt słaby internet, braki w sprzęcie itp. Z drugiej strony napotykali też na problemy organizacyjne, najczęściej związane z brakami kadrowymi – bo na kwarantanny czy zwolnienia trafiają także nauczyciele. Niemniej w niektórych szkołach już podjęto pierwsze próby realizowania hasła: zaszczepieni mogą zawsze chodzić do szkoły.