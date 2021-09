Zaszczep psa! Łodzianie nie szczepią swoich czworonogów przeciwko wściekliźnie

Według Światowej Organizacji Zdrowia dla naszego bezpieczeństwa i zdrowia zaszczepionych przeciwko wściekliźnie powinno być 70 procent zwierząt domowych. Wścieklizna (28 przypadał Światowy Dzień Wścieklizny) to bardzo groźna, niemal w 100 procentach przypadków śmiertelna choroba wirusowa, którą zarażamy się od zwierząt. Nosicielami są przede wszystkim dzikie zwierzęta takie jak lisy, ale może to być każde zwierzę. Pogryzienie, podrapanie, czy jakikolwiek inny kontakt ze śliną zwierzęcia może prowadzić do zakażenia.

Opiekunowie zwierząt po prostu lekceważą ten obowiązek, jakby nie zdawali sobie sprawy z tego jak niebezpieczna jest to choroba. W Polsce trzeba zaszczepić każdego psa, który skończył 12 tygodni i powtarzać szczepienie co rok. Od lat walczę o to, żeby szczepiono także koty, zwłaszcza te wychodzące na dwór - mówi Włodzimierz Skorupski, wojewódzki lekarz weterynarii.