Zaspał do pracy, bo... stracił słuch. Zobacz, ile łodzian w miesiącu nagle przestaje słyszeć... Liliana Bogusiak-Jóźwiak

Coraz więcej łodzian nagle traci słuch, najczęściej w jednym uchu. Do lekarzy w miesiącu zgłasza się nawet kilkunastu takich pacjentów. Jest ich – zdaniem specjalistów – więcej niż rok-dwa lata temu. Nie tylko w łódzkim Ośrodku Terapii Hiperbarycznej, w którym leczeni są tacy chorzy, ale też w jego siostrzanych odpowiednikach w największych miastach w Polsce. - Zdarza się, że ktoś zasypia rano do pracy, bo w nocy traci słuch i nie słyszy dzwoniącego budzika. Nagły niedosłuch czuciowo-nerwowy, bo tak nazywa się to schorzenie, najczęściej nie ma jednoznacznej etiologii. Dotknięci nim są pacjenci w różnym wieku, nie ma wśród nich zależności, jeśli chodzi o płeć i porę roku – mówi dr n. med. Łukasz Kikowski, dyrektor wyżej wymienionej placówki.