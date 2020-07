Zasiłek opiekuńczy dla rodziców jeszcze do 12 lipca. Jak skorzystać?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jaki wypłaca rodzicom ZUS od początku pandemii koronawirusa, zostanie wydłużony jeszcze do do 12 lipca. Ubezpieczeni korzystają z niego już od połowy marca.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nad zdrowymi dziećmi do lat 8 i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności oraz dorosłą osobą niepełnosprawną został po raz kolejny wydłużony. Jak się o niego starać?

Jak dostać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

By otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Bez niego ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku.

Wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy można pobrać ze strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jeżeli ubezpieczony chce otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy na kolejny okres musi ponownie złożyć oświadczenie wskazując w nim ten kolejny okres.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Przysługuje on matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który o niego wystąpi. O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą bezpośrednio ZUS.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach. Więcej informacji na temat dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Komu przysługuje zasiłek?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko albo, jeśli niania lub dzienny opiekun nie mogą zapewnić opieki z powodu COVID-19. Ze świadczenia mogą też skorzystać rodzice, którzy mimo otwarcia placówek opiekuńczych, nie zdecydowali się posłać do nich dzieci w obawie przed Covid-19.

Zasiłek w dodatkowym wymiarze 14 dni przysługuje łącznie obojgu rodzicom, niezależnie od liczby dzieci, które wymagają opieki. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego, czy urlopu wychowawczego).

Rodzice mają wybór

Na początku maja rząd umożliwił ponowne otwarcie placówek – żłobki, przedszkola i szkoły mogą wracać do pracy od 6 maja br. Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 maja br. zakłada jednak, że rodzice, którzy podejmą decyzję o osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem, nawet jeśli placówka wróci do pracy wciąż mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku. Takie prawo przysługuje też w przypadku, kiedy to placówka nie będzie w stanie zapewnić opieki nad dzieckiem.