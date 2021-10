Zarząd ZWiK cofnął decyzję o dyscyplinarnym zwolnieniu związkowca za "oczernianie" prezesa

Związkowiec miał być zwolniony dyscyplinarnie

Co o dokładnie na temat prezesa Kaczorowskiego powiedział Jędrzejczyk? Otóż w Radio Łódź podczas debaty związkowiec nakreślał sytuację w spółce. Mowa była m.in. o sporze zbiorowym. Trzy z sześciu związków w ZWiK chce podwyżek (350 zł brutto) dla całej załogi, jednakże prezes Jacek Kaczorowski stoi na stanowisku, że nie jest w stanie sprostać tym oczekiwaniom.

Protest pod ZWiK

Tymczasem w październiku podwyżki - od 100 do 1,8 tys. zł - jak stwierdził Jędrzejczyk, otrzymało kilkudziesięciu pracowników pionu technicznego, kierownicy i majstrowie. Tłumaczono to koniecznością uprzedzenia odejść pracowników, acz Jędrzejczyk ocenił, że to zagrywka na skłócenie załogi. Prezesa Kaczorowskiego określił m.in. mianem "mistrza manipulacji" i "mistrza w ustawianiu ludzi, szczuciu jednych na drugich".