Zarząd Inwestycji Miejskich kontra Progreg. Sprawa w sądzie dotyczy al. Śmigłego-Rydza

Firma Progreg pełniąca nadzór autorski nad realizacją remontu al. Śmigłego - Rydza od skrzyżowania marszałków do ul. Przybyszewskiego w czerwcu 2020 roku zerwała umowę z Zarządem Inwestycji Miejskich. Jak tłumaczyli urzędnicy, miało to wpłynąć na opóźnienie zakończenia remontu - koniecznie było znalezienie nowej firmy, co wstrzymało roboty na ponad pół roku. Sprawa skończyła się w sądzie i jest właśnie w toku.

- Zgodnie z zapisem w umowie termin zakończenia pełnienia nadzoru autorskiego określono z dniem uzyskania decyzji pozwalającej na użytkowanie, co może nastąpić po zakończeniu wszystkich prac - tłumaczy Małgorzata Loeffler, rzecznik prasowy ZIM.

Progreg rozwiązał umowę w czerwcu 2020 roku, czyli wtedy, kiedy pierwotnie miał zakończyć się remont al. Śmigłego - Rydza, ale jak wiadomo, roboty przedłużyły się o 1,5 roku i nadal trwają odbiory.