Zaprojektuj magiczne drzwi – wygraj konsolę PlayStation5

Konsole do gier, elektryczna hulajnoga, smartfon – to część nagród do wygrania w konkursie organizowanym przez markę PORTA DRZWI, z okazji premiery nowego filmu Disneya „Nasze magiczne Encanto”. Projekty magicznych drzwi wykonane dowolną techniką można przesyłać od 25 października do 10 grudnia 2021 roku droga elektroniczną, poprzez dedykowaną stronę internetową. Jury konkursowe będzie oceniało projekty m.in. na podstawie zgodności z tematem, oryginalności i estetyki wykonania oraz kreatywności. Nagrodą główną są trzy konsole do gier PlayStation5.