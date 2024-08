Zaplanuj rozwój swojego dziecka na targach MANUTORNISTER w Manufakturze Łódź! [GALERIA] Jakub Rękosiewicz

Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, MANUTORNISTER w Galerii Manufaktura w Łodzi to idealne miejsce, aby zapoznać się z bogatą ofertą zajęć pozaszkolnych dla dzieci. Od nauki języków obcych, przez zajęcia muzyczne i taneczne, aż po sporty i edukację wyższą – na targach znajdziesz wszystko, co potrzebne do wszechstronnego rozwoju Twojego dziecka.