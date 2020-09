Zapaśniczki i zapaśnicy z Piotrkowa mieli pracowite lato - ZDJĘCIA

Wszystkie młodzieżowe grupy Atletycznego Klubu Sportowego uczestniczyły w wakacje w wyjazdowych obozach: kadeci i juniorzy spędzili czas na Mazurach w Wydminach, młodzicy oraz sekcja kobieca trenowali w Okunince, miejscowości położonej na Lubelszczyźnie. Kończące się lato było wyjątkowe także dla zapaśników AKS reprezentujących nasz kraj. Stałą bywalczynią obozów kadry narodowej kadetek jest Wiktoria Jaroniek, która z najlepszymi zawodniczkami w swojej kategorii wiekowej trenowała aż trzy razy: w Poznaniu, Białogardzie i Siedlcach. W stolicy Wielkopolski spotkała się także kadra kadetów, gdzie doświadczenie zbierali nasi zawodnicy Mateusz Dawid i Kacper Chodakowski. Przyszłoroczne Igrzyska Olimpijskie w Tokio to cel numer jeden Mateusza Bernatka i Magomedmurada Gadżijewa. Obaj awodnicy są ważnymi postaciami seniorskich reprezentacji Polski. Pierwszy trenował w Cetniewie, Giżycku i Zakopanem, a obecnie przebywa w Spale. - W klubie staramy się kompleksowo podchodzić do treningów i wiemy, jak je wartościowo urozmaicić - mówi Marcin Cejnóg, prezes Atletycznego Klubu Sportowego. - Same tylko zajęcia na macie mogą stać się dla najmłodszych zawodników nużące, więc taka wakacyjna forma obozowa jest nie tylko miłą odmianą, ale także pokazuje jak aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu. Dodam, że wyjazdowe obozy letnie, podobnie jak treningi w sali, są w naszym klubie bezpłatne. To nie jest bez znaczenia zwłaszcza u progu nowego roku szkolnego.

Dodajmy, że zawodnicy AKS mają już za sobą pierwszy start w nowym sezonie. Sekcja kobieca wywalczyła sześć medali podczas 23. Ogólnopolskich Igrzysk LZS, które 28 i 29 sierpnia odbyły się w Ciechanowie. Wrzesień będzie obfitował w ważne wydarzenia, ponieważ na ten miesiąc zaplanowane są m.in. mistrzostwa Polski juniorów i juniorek oraz Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży.ą