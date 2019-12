Zamów iTaxi, a otrzymasz 15 zł rabatu na Pyszne.pl!

Już niedługo czeka nas intensywny okres spotkań z bliskimi – Święta Bożego Narodzenia, a chwilę po nich sylwestrowe bale i imprezy. Właśnie wtedy samochód najczęściej zostawiamy w domu, korzystając z komunikacji miejskiej lub taksówki. Jeśli zdecydujemy się na wybór iTaxi, otrzymamy SMS em niespodziankę od Pyszne.pl!

iTaxi, czołowy dostawca usług taksówkowych, wraz z serwisem Pyszne.pl uruchamiają specjalną promocję, w której każdy użytkownik może otrzymać specjalny kod zniżkowy.

Jak mogę otrzymać kod?

Zniżkę może otrzymać każdy, kto między 16 a 31 grudnia, zamówi przejazd za pośrednictwem iTaxi. Po zakończonym przejeździe, użytkownik otrzymuje SMS-a z kodem, uprawniającym do 15 zł rabatu na zamówienie w aplikacji Pyszne.pl.

Kiedy mogę wykorzystać kod?

Zniżka zadziała, jeśli spełnisz 3 warunki:

1. Jesteś użytkownikiem iTaxi. Jeśli nie, pobierz aplikację z appmarketu lub ze strony www.itaxi.pl/pobierz

2. Wpisz kod w trakcie składania zamówienia w aplikacji mobilnej Pyszne.pl.

3. Złóż zamówienie o minimalnej wartości 40 zł.

Kody będą rozdawane do 31 grudnia, a ich ważność upływa 31 marca 2020 roku. Promocja obowiązuje w całej Polsce, do wyczerpania zapasów.

Czy są dodatkowe warunki?

Kod obniży koszt zamówienia tylko w restauracjach, oferujących płatność online. Zniżka nie łączy się z innymi promocjami oraz nie podlega wymianie na środki pieniężne.

***

Pozostałe informacje:

Jeden użytkownik może wykorzystać kod kuponu niniejszej akcji promocyjnej tylko raz. W pierwszej kolejności muszą zostać spełnione warunki restauracji. Jeśli wartość koszyka jest wyższa od wartości kodu, różnicę ceny należy opłacić za pomocą płatności online (PayU, PayPal, Sofort lub kartą kredytową). Pyszne.pl zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku oszustwa lub nadużycia.

O Pyszne.pl

Marka Pyszne.pl należy do Takeaway.com - wiodącego serwisu do zamawiania jedzenia online w Europie kontynentalnej i Izraelu. Firma koncentruje się na łączeniu konsumentów i restauracji za pośrednictwem swojej platformy. Współpracując z blisko 50.000 restauracji, Takeaway.com oferuje szeroki wybór jedzenia. Spółka współpracuje głównie z restauracjami świadczącymi dowóz we własnym zakresie. Oprócz tego Takeaway.com oferuje w 82 miastach w dziesięciu krajach dowóz dla restauracji, które nie realizują go we własnym zakresie.

Założona w 2000 roku grupa szybko wzrosła i stała się wiodącym serwisem do zamawiania jedzenia online w Europie kontynentalnej, działającymw Holandii, Niemczech, Polsce, Belgii, Austrii, Izraelu, Szwajcarii, Luksemburgu, Portugalii, Bułgarii i Rumunii. W ciągu 12 miesięcy do końca czerwca 2019 r. Takeaway.com przetworzyło ponad 123 miliony zamówień, złożonych przez 16,7 miliona unikalnych użytkowników.

Zatrudniająca ponad 4,500 pracowników grupa przetworzyła zamówienia o wartości 2,3 miliardów euro i osiągnęła przychód w wysokości prawie 315 milionów euro w okresie dwunastu miesięcy do końca czerwca 2019 roku.

Takeaway.com jest notowane na giełdzie Euronext Amsterdam (AMS: TKWY).

Więcej informacji: corporate.takeaway.com

iTaxi to polska platforma technologiczna łącząca taksówkarzy i pasażerów poprzez nowoczesną aplikację mobilną, która działa na rynku od ponad 7 lat obejmując swym zasięgiem największe miasta w Polsce. Firma kieruje swoją ofertę przede wszystkim do klientów biznesowych zapewniając im rozbudowaną platformę do zarządzania licencjonowanymi przejazdami taxi w firmie. Na swoim koncie ma liczne nagrody, w tym m.in. Marketer Roku, Laur Konsumenta, Dobry Wzór czy certyfikat Rzetelna Firma. Została też dostrzeżona w konkursie branżowym – Mobile Trends Awards 2018.