Zamknęli kolejne ulice w centrum Łodzi. Będą korki. Zmiany też w komunikacji miejskiej

Kierowcy nie pojadą ul. Rewolucji 1905 r. (od ul. Piotrkowskiej do Wschodniej i od ul. Wschodniej do Kilińskiego)

Nie można przejechać też ul. Próchnika (od ul. Zachodniej do Piotrkowskiej). Zamknięcie dla ruchu, poza wjazdami docelowymi, tych dwóch ulic spowoduje jeszcze większe korki w centrum Łodzi. Prace mają zakończyć się do 1 września. Ich koszt to 7,5 mln zł.

– Rozebrana zostanie cała istniejąca nawierzchnia jezdni i chodników i położona nowa. Jezdnia zostanie zwężona o dwa metry i będzie miała 6 metrów szerokości. Prace są prowadzone w ramach programu rewitalizacji obszarowej i obejmą także modernizację oświetlenia, budowę wyniesionych przejść dla pieszych i nasadzenia zieleni – mówi Agnieszka Kowa­lewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi. - Nasadzone zostaną drzewa, krzewy, byliny, a także trawy ozdobne. Dominować będą rośliny liściaste. Łącznie posadzimy 94 drzewa i blisko 650 krzewów.