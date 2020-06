Zamiast kałuż, kurzu i dziur, równe drogi z chodnikami i zieleńce. Kolejne ulice na Sikawie w Łodzi przejdą metamorfozę. Kiedy start prac?

Do tej por miasto przebudowało 11 ulic o łącznej długości prawie 6 km. Każda przebudowa to wykonanie odwodnienia i odprowadzenie wody do wykonanych wcześniej kanałów. Stąd prace wykonywane są etapami, przyłączając kolejne drogi do już zrealizowanych.



- Każda nowa droga zyskuje utwardzoną nawierzchnię. Większość dróg na Sikawie ze względu na swój osiedlowych charakter, wykonana jest z szarej betonowej kostki. Powstają również chodniki, stawiamy nowe latarnie, oraz pamiętamy o zieleni, której jest bardzo dużo na Sikawie. Zachowujemy istniejące szpalery drzew i uzupełniamy zieleń nowymi nasadzeniami drzew i krzewami. Przebudowę uzupełniają elementy małe architektury. Natomiast na skrzyżowaniach powstają wyniesienia, aby spowolnić ruch – informuje Katarzyna Mikołajec, zastępca dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich.

Również tegoroczne inwestycje zamienią w ten sposób kilometr gruntowych dróg. Miasto wybrało wykonawców, którzy za kwotę 4,5 mln złotych, przebudują w tym roku ulicę Miłosza, oraz ul. Giewont od Chałubińskiego do Czecha. Ulica Miłosza wykonana zostanie z kostki, natomiast na ul. Giewont pojawi się asfalt. Przebudowa Giewontu to kontynuacja zrealizowanej w ubiegłym roku modernizacji ulicy od Brzezińskiej do Chałubińskiego. Ponadto powstaną chodniki po obu stronach drogi, oraz wydzielone miejsca parkingowe. Przebudowy obu ulic potrwają do końca roku.