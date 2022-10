Zamek pełen duchów na długi weekend listopadowy 2022. Które polskie zamki są najbardziej nawiedzone? Klaudia Światowiec

Nawiedzony zamek to świetny pomysł na wycieczkę z dreszczykiem, zwłaszcza w długi weekend listopadowy, gdy Halloween, a potem uroczystość Wszystkich Świętych tworzą nieco nadprzyrodzoną atmosferę. W Polsce nie brak nawiedzonych zamków - przedstawiamy 8 wyjątkowych twierdz, do których warto wybrać się na wycieczkę.

Nawiedzony zamek to nie tylko straszak z horrorów. W Polsce ich nie brakuje. To miejsca tajemnicze, z długą historią, owiane przerażającymi legendami. Morderstwa, bratobójstwa, czarownice czy upiory – to wszystko elementy opowieści otaczających niektóre polskie zamki i twierdze z dawnych wieków. Wyszukaliśmy dla Was 8 wyjątkowych miejsc, które możecie odwiedzić choćby w długi weekend listopadowy 2022, szukając mocnych wrażeń i odrobiny dreszczyku. Poznajcie nawiedzone zamki w Polsce... i miejcie oczy szeroko otwarte!