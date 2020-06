Zakupy w czasach wirusa: stare jedzenie, nieaktualne wagi, złe paragony. Jak oszukują sklepy w województwie łódzkim? WYNIKI KONTROLI

Inspektorzy w tym czasie odwiedzili 36 sklepów spożywczych, zarówno mniejszych jak i większych. Zastrzeżenia mieli aż do 20 placówek, czyli 56 skontrolowanych sklepów. W siedmiu sklepach można się było natknąć na stare jedzenie, niektóre przeterminowane nawet o kilka miesięcy.

- W sprzedaży były wyroby cukiernicze 1,5 miesiąca po upływie daty minimalnej trwałości, koncentraty spożywcze od 2 dni do 5,5 miesiąca po upływie tej daty czy przetwory owocowo-warzywne od 20 dni do 8 miesięcy po upływie daty minimalnej trwałości - czytamy w sprawozdaniu z wyników kontroli.

To nie koniec spożywczych staroci w sklepach. Te listę uzupełniają makarony, które są przeterminowane od 22 dni do 3,5 miesiąca, przekąski, które powinny być zjedzone najpóźniej pięć - sześć miesięcy przed kontrolą czy konserwy rybne, których termin upłynął albo dwa dni wcześniej albo pięć miesięcy wcześniej. Klienci mieli też do wyboru przetwory mięsne przeterminowane o cztery lub pięć dni.