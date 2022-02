Zakupy przed Dniem Zakochanych - prezenty na walentynki - kwiaty i biżuteria z sercem

Sobota przed Świętem Zakochanych dla wielu łodzian jest dniem poszukiwania upominków dla najbliższych. Łódzkie centra handlowe, sklepy i kwiaciarnie są na tę okazję przygotowane. W witrynach pojawiło się mnóstwo czerwonych dekoracji z motywem przewodnim – czyli sercem. Sklepy kuszą też promocjami.

Odwiedzający galerie handlowe szukają tradycyjnych upominków walentynkowych, a należą do nich kwiaty, biżuteria, kosmetyki, słodycze.

- Jeśli kwiaty cięte – to głównie czerwone róże – podkreślają floryści. Ale podkreślają, że oferta to nie tylko one. Powodzeniem cieszą się też goździki.

- Przygotowaliśmy kompozycje z kwiatów stabilizowanych, suszonych z dodatkiem kolorowych traw zamknięte w przezroczystych kopułkach – mówią florystki z wyspy „Kasia w lesie” w Porcie Łódź. - Nasze lasy w słojach też są na walentynki bardziej czerwone – za sprawą roślin w tym kolorze np. czerwonych paproci, fitonii czy żwirku oraz wstążek. Można też wybrać kwiaty w doniczkach – róże czy anturium.

Ożywiony ruch jest w salonach z biżuterią. Wpadają albo sami panowie w poszukiwaniu walentynkowego drobiazgu dla ukochanej, albo pary. Naszyjnik czy bransoletka z przywieszką w kształcie serca? A może kolczyki, pierścionek?

- Mamy wiele ciekawych propozycji różnych marek – mówi Katarzyna Rosiak w firmy jubilerskiej Domańscy. - Specjalnie wyeksponowaliśmy biżuterię z motywem serca – złotą i srebrną. Modne są łańcuszki grubsze, o ciekawych splotach. Dobieramy do nich ciekawe przywieszki, również ze lśniącymi kamieniami. W kolekcjach Nomination czy Ti Sento znajdziemy także efektowne elementy z serduszkami.