Zakochane pary z Łodzi i okolic. Oto liderzy głosowania w konkursie na najsympatyczniejsze pary 2023 ZDJĘCIA

Powstaną dwie galerie, w których osobno zaprezentujemy pary, które są ze sobą mniej niż siedem lat oraz te, które cieszą się dłuższym stażem związku. Przesłane zdjęcie nie musi być profesjonalną fotografią. Może to być zwykłe zdjęcie, choćby selfie wykonane telefonem komórkowym. W ramach zgłoszenia można też dodać życzenia dla ukochanej osoby z okazji Święta Zakochanych oraz napisać parę słów o historii znajomości, o jej początkach i czasie, który para wspólnie przeżyła.

- Wiele się mówi ostatnio o kryzysie związków, o tym, jak w Polsce i nie tylko przybywa singli, którzy wybierają życie w pojedynkę - mówi Bogusław Kaczmarek, pomysłodawca akcji - Wciąż jednak zdecydowana większość z nas zgadza się z tym, że we dwoje jest najlepiej. Czekamy na zdjęcia zarówno tych, którzy niedawno się poznali, jak i tych, którzy przeżyli wspólnie wiele lat. Miłość jest piękna w każdym wieku i to chcemy pokazać.

Najsympatyczniejsze pary wybiorą nasi Czytelnicy

Spośród wszystkich par, w każdej z dwóch kategorii (do siedmiu lat i powyżej siedmiu lat związku), osobno w każdym mieście i powiecie naszego województwa, w głosowaniu Czytelników zostaną wybrane najsympatyczniejsze pary. Zwycięzców zaprezentujemy w specjalnym dodatku do gazety, który ukaże się w kwietniu. Laureaci otrzymają także nagrody - vouchery na fotoobraz czyli wydrukowane w dużym formacie na płótnie wybrane przez siebie zdjęcie. Taki fotoobraz to wspaniała, romantyczna ozdoba salonu lub sypialni.