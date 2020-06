Zakażonych koronawirusem z województwa łódzkiego wysyłają do szpitala w Wolicy w Wielkopolsce. Brak miejsc w szpitalach w Zgierzu i Łodzi

Kilka dni temu szpital jednoimienny w wielkopolskiej Wolicy przyjął czterech starszych pacjentów z regionu łódzkiego zakażonych koronawirusem SARS-Cov-2. Zrobił to na prośbę szpitala wojewódzkiego w Sieradzu. Powodem miał być brak miejsc w szpitalu zakaźnym im. Biegańskiego w Łodzi i w szpitalu jednoimiennym w Zgierzu.

Przyjęci do Wolicy pacjenci z sieradzkiego szpitala to 67-letni mężczyzna i 80-letnia kobieta z oddziału nefrologicznego, 74-letni mężczyzna, oraz 90-latka leżąca w Sieradzu na oddziale kardiologicznym. Ta ostatnia pacjentka we wtorek zmarła.

Jak wyjaśnia rzeczniczka prasowa szpitala w Wolicy, chorzy z Łódzkiego zostali przyjęci w drodze wyjątku, bo nie mogli być leczeni w regionie łódzkim. - Pacjenci mieli w dokumentacji wpisane, że nie było dla nich miejsc w szpitalach leczących chorych z koronawirusem w Zgierzu i Łodzi - informuje Wioletta Przybylska. Jak dodaje była to sytuacja wyjątkowa, bo generalną zasadą jest, że chorzy z koronawirusem są leczeni są w swoim województwie. Na dodatek szpital jednoimienny w Wolicy nie przyjmuje już chorych, bo 1 lipca kończy opiekę nad pacjentami z COVID-19 i po dezynfekcji wraca do normalnej pracy.