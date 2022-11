Zakaz używania kopciuchów w regionie łódzkim odroczony! Radni Sejmiku Województwa Łódzkiego zmienili uchwałę antysmogową

Zakaz używania kopciuchów w województwie łódzkim przełożony

Mieszkańcy województwa łódzkiego jeszcze przez dwa lata będą mogli używać w domach pozaklasowych pieców, czyli tzw. kopciuchów. Decyzję podjęli podczas wtorkowej sesji radni Sejmiku Województwa Łódzkiego, którzy zmienili zapisy obowiązującej tzw. ustawy antysmogowej.

To oznacza, że zakaz palenia w kopciuchach, który miał obowiązywać już za miesiąc, wejdzie w życie dopiero 1 stycznia 2025 roku. Przesunięto też terminy dla innych pieców. O rok dłużej, bo aż do 1 stycznia 2026 będą mogły być w użyciu niespełniające norm emisji tzw. ogrzewacze, czyli np. kominki bez urządzeń redukujących pyły. Również o rok przesunięto termin obowiązku wymiany kotłów trzeciej i czwartej klasy - z 1 stycznia 2027 na 1 stycznia 2028. Argumentowano, że wielu mieszkańców Łódzkiego nie zdążyło wymienić pieca, na co wypłynęły m. in. pandemia i sytuacja rynkowa.