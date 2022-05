Zajęcia edukacyjne w Zoo Borysew koło Poddębic. Wielka atrakcja dla dzieci. Zobacz ZDJĘCIA Paweł Gołąb

Sezon w Zoo Borysew koło Poddębic oznacza także zajęcia edukacyjne dla najmłodszych. W ich trakcie na uczniów czekają bliskie spotkania ze zwierzętami (przedstawicielami wybranych gatunków odpowiednich do pracy z dziećmi i przyzwyczajonych do obecności człowieka), co stanowi nie lada atrakcję dla uczestników niecodziennych lekcji.