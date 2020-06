„Zadziory” z Bełchatowa walczą jak lwy o pozostanie w I lidze

W niedzielę drużyna trenera Marcina Węglewskiego pokonała na wyjeździe Wigry Suwałki, które „zatopiła” w II lidze. Dla bełchatowian było to dopiero trzecie wyjazdowe zwycięstwo w tym sezonie, a jednocześnie czwarty z rzędu mecz w I lidze bez porażki. W spotkaniach tych GKS zdobył 10 punktów, strzelił dziewięć goli, a stracił pięć. Goście rozpoczęli to spotkanie z trzema zmianami w składzie wyjściowym. W miejsce Mikołaja Grzelaka, Artura Golańskiego oraz Wiktora Putina zajęli Mateusz Szymorek, Krzysztof Wołkowicz i Emile Thiakane. Wprawdzie już w 8 minucie okazję na gola miał Denis Gojko z Wigier, ale następne minuty należały do GKS. W 20 minucie Patryk Winsztal wykorzystał dokładne podanie Adriana Małchowskiego i z bliska skierował piłke do siatki.Był to jego pierwszy gol w barwach Bełchatowa. Dziesięć minut później miejscowi przegrywali już 0:2. Bartosz Biel został sfaulowany w polu karnym gospodarzy i sedzia wskazał na „wapno”. Adrian Małachowski wykorzystał „jedenastkę”. Kilka minut później Patryk Winsztal po solowej akcji podwyższył na 3:0 dla GKS. W drugiej połowie do głosu doszli gospodarze i szybko strzelili gola. Emocje zaczęły sie pod koniec meczu. Najpierw Artur Golański strzałem z około 20 metrów podwyższył na 4:1 dla GKS, a miejscowi odpowiedzieli golem z rzutu karnego. Trzy punkty zgarnęły jednak „zadziory” z Bełchatowa. ą