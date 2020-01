Zaczynamy! Widzewiacy grają w sobotę pierwszy zimowy sparing

Spotkanie rozegrane zostanie na boisku w Parku 3 Maja przy ul. Małachowskiego w Łodzi. Ci kibice, którzy nie będą mogli na żywo zobaczyć w akcji widzewiaków mogą liczyć na telewizję klubową, ta bowiem przeprowadzi na żywo transmisje z tej potyczki. Fanom Widzewa przypomni się Mikołaj Gibas, który jest wypożyczony do Unii.

Jesteśmy za to ciekawi jak też zaprezentuje się testowany Martin Kuittinen. Fin mający także obywatelstwo polskie trenuje od kilku dni z Widzewem. Dla byłego zawodnika drugoligowca z Islandii Vikingura Olafsvik będzie to kluczowy moment podczas testów. Jego postawa w tym meczu może mieć kluczowe znaczenie jeśli chodzi o kontrakt w klubie z Piłsudskiego.

Duże nadzieje, nie tylko z tym sparingiem, wiąże grający rzadko w Widzewie Marcel Gąsior. W wywiadzie dla strony klubowej wychowanek Juniora Wieluń powiedział między innymi. - Przed nami cały okres przygotowawczy, dużo sparingów i okazji do pokazania się z dobrej strony. Wyzwań nie zabraknie, dlatego trzeba ciężko pracować. Chcę pokazać, na co mnie stać i pomóc drużynie w walce o awans.Nie można wcale wykluczyć, że w łódzkiej drużynie pojawi się jeszcze jakiś inny nowy piłkarz.

Piątoligowa drużyna rezerw Widzewa gra dziś także pierwszy zimowy mecz kontrolny. Podopieczni trenerów Jakuba Grzeszczakowskiego oraz Macieja Sobocińskiego zmierzą się Keeza Termami Nerem Poddębice, zespołem czwartoligowym. Mecz miał być rozegrany na obiekcie Łodzianki, ale ostatecznie odbędzie się na boisku w Byczynie. Początek o godz. 11. Kibicom przypominamy, że zespołem z Poddębic „dowodzi” Witold Obarek, były szkoleniowiec Widzewa. Niedawno do Neru przyszli natomiast byli widzewiacy Andrzej Rybski i Mariusz Rachubiński.

Poddębiczan czeka wiosną ciężka walka o uniknięcie spadku do łódzkiej klasy okręgowej. Na razie zajmuję 16, czyli spadkowe miejsce.