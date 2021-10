Zachodnia obwodnica Łodzi w dwóch etapach. Ekspresówka S14 ma być gotowa dopiero w 2023 roku

Liczący nieco ponad 28 km brakujący fragment drogi ekspresowej S14 połączyć ma drogę ekspresową S8 z autostradą A2. Pierwszy jej fragment wybudowano równolegle z S8. Cztery lata temu powstał odcinek od węzła Róża do węzła Lublinek, z którego zbudowano zjazd w kierunku ul. Pabianickiej. Dalej S14 nie budowano, bo wciąż toczyły się wokół niej polityczne spory i brakowało środków na sfinansowanie tej inwestycji. Prace ruszyły dopiero trzy lata temu na odcinku od węzła Lublinek do węzła Teofilów i dwa lata temu na odcinku od węzła Teofilów do Emilii.

– Na obydwu odcinkach trwają intensywne prace, choć oczywiście pierwszy z nich, którego budowa rozpoczęła się wcześniej, jest bardziej zaawansowany – mówi Maciej Zalewski, rzecznik GDDKiA w Łodzi. – Przewidujemy, że zostanie on oddany do użytku w czerwcu przyszłego roku. Budowa drugiego odcinka, przebiegającego przez Zgierz, powinna zakończyć się w kwietniu 2023. Wtedy też oddana zostanie do użytku cała droga ekspresowa S14.