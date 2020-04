Zabytkowa willa Otto Haesslera jak nowa. Zakończył się remont Ośrodka Kultury ,,Górna" [ZDJĘCIA]

- Zakończyliśmy generalny remont zabytkowej willi, w której mieści się Ośrodek Kultury Górna. Oddajemy do użytkowania nowoczesną przestrzeń wystawienniczą, odświeżone sale warsztatowe i pracownię komputerową. Ośrodek wzbogacił się o garderobę do przechowywania kostiumów i rekwizytów oraz szatnię. Na terenie placówki nie zabraknie również udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami - mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi

W piwnicach zostały wykonane nowe posadzki, wyremontowano ściany i sufity. Powstała nowa aranżacja pomieszczeń w poziomie piwnic. Ponadto placówka została wyposażona w siedem stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem systemowym, osprzętem i specjalistycznymi programami komputerowymi powiększającymi i udźwiękawiającymi, które umożliwią korzystanie osobom słabowidzącym i niedosłyszącym z pracowni komputerowej.



-Zakończył się długo oczekiwany remont placówki. Był to remont generalny. Dokonano kapitalnego remontu dachu, izolacji fundamentów, w całym obiekcie zamontowano instalację elektryczną i wentylacyjną. Ale to co najbardziej widoczne - to nowe przestrzenie do naszych działań. Teraz mamy możliwość zaproponować naszym odbiorcom zupełnie nową ofertę – dodaje Agata Dawidowicz, dyrektor DK „Górna”.