Zabójstwo na ul. Rewolucji w Łodzi. Kobieta zabiła swojego syna [ZDJĘCIA]

Matka zabiła syna. Zabójstwo na Rewolucji

W poniedziałek policjanci patrolujący Śródmieście Łodzi zainteresowali się kobietą leżącą na chodniku na ulicy Abramowskiego. 44-letnia kobieta była kompletnie pijana. Policjantom nie udało się z nią nawiązać kontaktu. Nieprzytomną zabrali do radiowozu. Trafiła do czasu wytrzeźwienia do Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych na komendzie w Pabianicach.

Popołudniu gdy kobieta nieco wytrzeźwiała opowiedziała jednemu z funkcjonariuszy, że jej 24-letni syn, dzień wcześniej okaleczył się w szyję ostrym narzędziem. Policjanci z Pabianic natychmiast powiadomili łódzkich kryminalnych o sytuacji.