Za kilka dni na ulice Łodzi wyjadą pierwsze elektryczne autobusy MPK. Od "ogórka" do "elektryka"...

– Do Łodzi dotarło już 12 spośród zamówionych 17 sztuk autobusów elektrycznych volvo 7900 – mówi Piotr Wasiak z biura prasowego MPK-Łódź. – Jesteśmy w trakcie ich rejestracji oraz uzyskiwania licencji, bo jako nowy typ pojazdów wymagany jest taki dokument. Planujemy, że pierwsze autobusy elektryczne wyjadą na trasy w połowie marca. Docelowo mają one kursować na liniach 80,83 i 86 czyli tych, których trasa przebiega przez ścisłe centrum miasta. Chodzi o wyeliminowanie pojazdów spalinowych ze Śródmieścia, które i tak jest już dostatecznie zadymione. Jednak w pierwszym okresie, dopóki nie zakończy się montaż wszystkich ładowarek zaplanowanych na krańcówkach, autobusy elektryczne będą pojawiać się także na innych liniach.

Wszystkie elektryczne pojazdy będą stacjonować w zajezdni przy ul. Limanowskiego. Wybudowano tam specjalne zadaszenie, pod którym znalazło się 17 ładowarek. Będą one w nocy nabijać prądem akumulatory autobusów. Podczas dnia, w trakcie postojów na krańcówkach, „elektryki” mają być dodatkowo doładowywane z sieci. Będzie to robione na specjalnym stanowisku, gdzie pojazd podjedzie pod zwisający z góry pałąk pod napięciem. Po opuszczeniu go dotknie do instalacji na dachu autobusu i zasili ją prądem. Wystarczy kilka minut, by akumulator pojazdu odżył i pozwolił na dojazd do przeciwnej krańcówki.

Autobusy elektryczne są już eksploatowane w wielu polskich miastach. To nie jest nic nowego ani eksperymentalnego. Praktyka pokazuje, że taki napęd sprawdza się najlepiej w mniejszych miastach, gdzie odległości do przejechania są mniejsze, nie ma też korków w godzinach szczytu. Chociaż „elektryki” od lat z powodzeniem kursują także w Warszawie po Krakowskim Przedmieściu i radzą sobie doskonale w warunkach metropolii. Łódź może jednak być o tyle trudna, że często dochodzi u nas do zakorkowania ulic. Przedłużające się stanie czy jazda skokowa z prędkością kilku kilometrów na godzinę może być wyzwaniem dla akumulatorów, ale bez paniki. Są one przystosowane do różnych warunków na drodze i posiadają sporą rezerwę mocy. A jeśli by zdarzyło się tak, że autobus stanie z braku prądu, zawsze przecież można liczyć na pasażerów, którzy go popchną...