Z Ruchu do Piotrcovii

Zawodniczka, występująca na pozycji rozgrywającej, występowała przez ostatnie lata w chorzowskim Ruchu, który w poprzednim sezonie zajął ósme miejsce w szczypiorniakowej elicie. W ekstraklasie Magdalena Drażyk gra od 2013 roku. Jest reprezentantką Polski oraz dwukrotną mistrzynią Polski juniorek

Za to z piotrkowskim klubem rozstała się Ukrainka Vladislava Belmas. Zarząd Piotrcovii wraz ze sztabem szkoleniowym doszli wspólnie do wniosku, że nie przedłuży współpracy z piłkarką. Z Piotrcovii odeszła także Patrycja Ciura. Wprawdzie Piotrcovia chciała zatrzymać piłkarkę na nowy sezon, ale ta nie zdecydowała sięna podpisanie nowej umowy i zamierza kontynuować swoją przygodę z piłką ręczną w innym klubie.

Za to kibice Piotrkowianina wybrali Siódemkę Wszechczasów (1997-2020) w której znaleźli się: Szymon Ligarzewski (bramkarz), Przemysław Matyjasik (lewe skrzydło), Sebastian Iskra (lewe rozegranie), Filip Surosz (środek rozegrania), Dmytro Zinchuk (prawe rozegranie), Łukasz Maślak (prawe skrzydło), Roman Pożarek (kołowy). Trenerem tej elitarnej grupy piłkarzy grających w Piotrkowianinie został Dmytro Zinchuk, który wyprzedził w głosowaniu Grzegorza Tomczyńskiego oraz Krzysztofa Przybylskiego.