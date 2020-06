Z Pogoni Szczecin do Kutna. Grupy mistrzowska i spadkowa w III lidze

Z zespołem prowadzonym przez trenerów Pawła Klekowickiego, Dominika Tomczaka oraz pomagającego im Jacka Walczaka trenuje 17-letni bramkarz Nikodem Sujecki. - To reprezentant Polski do lat 17, który jest zawodnikiem Pogoni Szczecin i znalazł się nawet w szerokiej kadrze drużyny ekstraklasowej - mówi Paweł Klekowicki. - Ma zgodę swojego klubu na treningi z nami do końca czerwca. Będziemy chcieli, go wypożyczyć. Dodam, że to wychowanek MKSKutno, który grał także w UKSSMS Łódź.

Z KS trenuje także dwóch piłkarze UKSSM. To Adam Jarzyński oraz Aleksander Mrozik.

Poznaliśmy tymczasem system rywalizacji w grupie pierwszej III ligi w sezonie 2020/2021. W rundzie jesiennej drużyny grać będą systemem mecz każdy z każdym.Wiosną osiem najlepszych ekip utworzy grupę mistrzowską, która ma grać systemem mecz i rewanż. W grupie tzw. spadkowej drużyny rozegrają po jednym meczu między sobą. Jeśli jednak z ekip był gospodarzem meczu jesienią, teraz czeka ją wyjazd. ą