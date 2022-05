Z podniesioną głową zakończyć kiepski sezon - to cel ŁKS Łódź

Przed rozpoczęciem rozgrywek ełkaesiacy mieli jasny cel - powrócić do PKO Ekstraklasy! Już dziś można śmiało powiedzieć, że nic z tego nie wyjdzie, choć drużyna prowadzona przez trenera Marcina Pogorzałę ma jeszcze minimalne szanse. Musiałby jednak stać się cud, żeby ŁKS awansował do dwustopniowych baraży, a potem wyjść z nich zwycięsko. Do tego jednak tak daleko jak z Łodzi do Świnoujścia. Aby zapewnić sobie miejsce w barażach ełkaesiacy musieliby wygrać w Katowicach, natomiast Chrobry Głogów ulec sosnowieckiemu Zagłębiu. To nie wszystko. Podbieskidzie nie może wygrać z Widzewem, a Sandecja Nowy Sącz z Arką w Gdyni. Gospodarze tego spotkania tracą punkt do Widzewa i jeszcze liczą, że wyprzedzą w tabeli zespół Janusza Niedźwiedzia. Pewne miejsce w barażach mają natomiast Korona Kielce i niespodziewanie Odra Opole. Na szóstej, czyli ostatniej barażowej pozycji, plasuje się ekipa z Głogowa, która ma 47 punktów, czyli tyle samo co Sandecja. Po 45 „oczek” ma Podbeskidzie oraz zespół z alei Unii. Gwiazdką zespołu gospodarzy, który prowadzi trener Rafał Górak jest strzelec 11 goli Filip Szymczak. To były zawodnik aktualnego mistrza Polski Lecha Poznań. Z kolei Patryk Szwedzik zdobył siedem bramek. Nie można nie wspomnieć o znanym kibicom Adrianie Błądzie, który w 2017 roku zdobył z Arką Gdynia Puchar Polski. Naszym zdaniem mecz nie ma faworyta i najpewniej zakończy się wynikiem remisowym.

Mecz w Katowicach poprowadzi sędzia Łukasz Szczech. Pomagać mu będą Michał Pierściński i Grzegorz Olejarczyk, a sędzią technicznym Piotr Szypuła. Dla 40-letniego arbitra z okręgu mazowieckiego będzie to czwarte w tym sezonie stracie z udziałem zespołu z alei Unii 2. W trzech poprzednich, delikatnie mówiąc, szału nie było, bo ełkaesiacy przegrali z Resovią 0:3 (0:2) i zremisowali bezbrakowo z Zagłębiem Sosnowiec. Była też pucharowa porażka z Zagłębiem Lubin 0:1 (0:1). ą

i liga

34. kolejka (ostatnia w sezonie): Mecze w niedziele (22 maja). Widzew - Podbeskidzie Bielsko-Biała (wynik z rundy jesiennej 0:4), Katowice - ŁKS Łódź (0:1), Stomil Olsztyn - Puszcza Niepołomice (2:0), Skra Częstochowa - GKSJastrzębie (1:0), GKSTychy - Korona Kielce (1:0), Odra Opole - Resovia (3:3), Górnik Polkowice - Miedź Legnica (1:3), Arka Gdynia - Sandecja Nowy Sącz (1:3), Chrobry Głogów - Zagłębie Sosnowiec (2:3). Początek wszystkich spotkań o 12.40.