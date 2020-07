Z PKO Ekstraklasy do III ligi. Łukasz Piątek w Polonii Warszawa

- Bardzo nam zależało żeby przekonać Łukasza do przyjścia na K6. On wraca do domu - do Klubu, w którym się wychowywał i w którym zaczęła się jego trwająca wiele lat kariera. To również przykład do naśladowania dla młodych zawodników. Jestem przekonany, że jego doświadczenie zdobyte przez wiele lat gry na wysokim poziomie, będzie dla naszego zespołu bezcenne – skomentował na łamach oficjalnej strony Piotr Kosiorowski, dyrektor sportowy Polonii.

Łukasz Piątek grał w ŁKS Łódź od 2018 roku. W trwającym jeszcze sezonie PKO BP Ekstraklasy rozegrał 22 gole, w których strzelił jednego gola.