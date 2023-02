Z Piotrkowianina do reprezentacji Polski

Sternicy Związku Piłki Ręcznej w Polsce, po tym jak rozstali się po nieudanych mistrzostwach świata z Patrykiem Romblem, podjęli decyzję , że w marcowych meczach kwalifikacji do przyszłorocznych mistrzostw Europy (pierwszy mecz 8 marca w trójmiejskiej Ergo Arenie, rewanż trzy dni później we Francji) poprowadzi jego dotychczasowy asystent Bartosz Jurecki. Sztab szkoleniowy uzupełni Michał Skórski. Czy możliwe jest, że Bartosz Jurecki pozostanie na dłużej „narodowym”? – Zgodziłem się, ale chcę wyraźnie podkreślić, że chodziło tylko o spotkania z Francją - mówi szkoleniowiec Piotrkowianina. - Nie było w rozmów o mojej dalszej pracy z kadrą. Na dziś nie ma takiego tematu.

Wszystko jest jednak możliwe, a sytuacja może się diametralnie zmienić w przypadku wyeliminowania wicemistrzów świata przez Biało-Czerwonych. Bartosz Jurecki to legenda polskiego szczypiorniaka. W barwach reprezentacji rozegrał 234 mecze i zdobył 729 bramek. ą