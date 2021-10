Z papierosami i e-papierosami do szkoły - "rozpalone" łódzkie nastolatki. Dlaczego dzieci sięgają po "fajki"?

Eksperci alarmują: 50% uczniów próbowało palić papierosy, a co czwarta osoba w wieku 15–18 lat robi to codziennie – podaje ministerstwo zdrowia. Palenie zaczyna się już od szkoły podstawowej.

- Wszyscy to widzą, ale nikt nie reaguje – taka jest prawda – przyznaje wielu łodzian. Bo czasy, kiedy sąsiad na widok palącego delikwenta, brał go za kaptur i prowadził do rodziców – dawno już minęły. Dziś nikt już nie zwraca młodym uwagi. Często ludzie się obawiają ich reakcji, agresji, także tej słownej.