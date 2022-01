To 20-latek, który wystąpił jesienią w 17 trzecioligowych meczach Miedzi II Legnica. Strzelił w nich dwa gole. - Trenuje z nami od pewnego czasu i prezentuje się naprawdę dobrze - mówi szkoleniowiec bełchatowskiego drugoligowca. - Jest lewonożny, może grać na obronie oraz w pomocy. Co ważne, to jeszcze młodzieżowiec. Dopinamy transfer tego piłkarza. Zajęcia z nami rozpoczął natomiast młodzieżowiec z Ukrainy. Grał w swoim kraju w jednej z drugoligowych drużyn. Na razie trudno cokolwiek o nim powiedzieć, bo ma za sobą zaledwie dwa treningi. Docelowo szukamy środkowego obrońcy. W najbliższych dniach na tygodniowe testy powinno przyjechać dwóch piłkarzy, grających na tej pozycji. Niewykluczone, że obaj z nami zostaną.

W najbliższą sobotę bełchatowian czeka drugi zimowy sparing. Zmierzą się na wyjeździe z drugoligowcami ze Znicza Pruszków. Jeśli już jesteśmy przy ekipie z Pruszkowa, to pożegnał się z nią Artur Stawikowski. 23-latek, który wystąpił jesienią w ośmiu meczach o ligowe punkty, przeniósł się do trzecioligowego Pelikana Łowicz.Zawodnik jest wychowankiem Wisły Tczew, ale grał także w juniorach oraz rezerwach Lechii Gdańsk. Ponadto występował w GKS Przodkowo, Concordii Elbląg, Wierzycy Pelplin, a ostatnio Warcie Gorzów Wielkopolski. ą