Z książkami w… transporterku dla kota - dzień bez plecaka w łódzkich szkołach

W transporterze dla kota, w klatce dla chomika, w walizce, w skrzynce na narzędzia, w wózku dla lalek, w dziecięcym samochodziku, w torbie na kółkach na zakupy… - byle nie w plecaku ani nie w tornistrze noszą uczniowie rzeczy na lekcje. Łódzkie szkoły obchodzą „Dzień bez plecaka”. Dzieci i młodzież zarówno szkół podstawowych, jak i liceów i techników, prześcigają się w pomysłach, w co zapakować swoje książki i przybory, niezbędne na zajęciach. Ich inwencja nie zna granic! W mediach społecznościowych prezentują podręczniki i zeszyty zapakowane w najbardziej zaskakujące przedmioty, niekoniecznie kojarzące się z szeroko pojętymi torbami.

- Jeden kolega spakował rzeczy do zderzaka samochodowego, a inny - do pojemnika w kosiarce do trawy – wymienia Bartłomiej Chojnacki, maturzysta z Zespołu Szkół Rzemiosła.

- Ja wzięłam czajnik – zmieścił się tam zeszyt i ołówek – mówi jego koleżanka Yaryna Tomashivska. - Koleżanka miała konewkę.