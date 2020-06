Drużyna prowadzona przez Marcina Węglewskiego zajmuje w pierwszoligowej tabeli 15, czyli bezpieczne miejsce. Ma jednak tylko punkt przewagi nad 16 Odrą Opole, a to tyle co nic. Już w środę (17 czerwca) bełchatowianie mogą odskoczyć opolanom na trzy „oczka”. Grają u siebie z przedostatnią w rankingu Chojniczanką Chojnice. Jeśli pokonają ten zespół, a Odra nie zdobędzie choćby punktu w Nowym Sączu, to zwiększą przewagę do czterech „oczek”. Przyjezdni prowadzeni przez niedoszłego trenera Widzewa Zbigniewa Smółkę w trzech meczach po wznowieniu ligowej rywalizacji zdobyli trzy punkty, wygrywając niespodziewanie w Tychach z GKS 2:1 (1:0). Bełchatowianie trenowali w poniedziałek po południu. We wtorek będzie podobnie. Za to szkoleniowiec GKS ma do dyspozycji wszystkich piłkarzy. - Żaden nie pauzuje za kartki - mówi Radosław Drogosz, kierownik Bełchatowa. - Na szczęście nie ma też graczy narzekających na urazy. ą