XXIII Dzień Judaizmu i Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

XXIII Dzień Judaizmu zaczął się wykładem Dawida Szychowskiego, rabina Łodzi na temat świąt żydowskich w auli łódzkiego Wyższego Seminarium Duchownego.

- Te dni są bardzo potrzebne w Kościele – mówi abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki. - Po Soborze Watykańskim II nastąpił gwałtowny zwrot myślenia na temat Żydów, relacji chrześcijańsko – żydowskich. Zaprzeczyło to XIX wiekom złego nauczania. Ten zwrot nie dotarł jeszcze do świadomości powszechnej. Dlatego wszystkie takie wydarzenia pokazują szerokiej publiczności co naprawdę chrześcijanie mówią, myślą i czują w stosunku do Żydów są na wagę złota. Nie wystarczy, że zmieni się oficjalne nauczanie i najważniejsza teologia. To co się liczy to życie. Im więcej wspólnego życia tym lepiej dla chrześcijan i Żydów.

Rabin Dawid Szychowski stwierdził, że ten Dzień dla strony żydowskiej to nieoceniony gest i działanie ze strony Kościoła katolickiego.

- Choć nie każdy przedstawiciel Kościoła jest tak wspaniały jak nasz arcybiskup – dodał rabin. - Ale naszą przyszłością jest pokój. Taki jest plan Boga. Ze strony żydowskiej to też proces. To nie jest tak, że wraz z gestem z Kościoła wszyscy Żydzi są zachwyceni. Tu też są pewne opory, lęki, wiele wieków różnych relacji. Nie każdy przyjmuje ten gest należycie. Tak jak w Kościele przebiega proces i zatacza coraz szersze kręgi, to tak samo jest w narodzie żydowskim. Przyszłość nasza to bycie razem!