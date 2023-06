Wzruszający wymiar sesji finalistek Miss Polonia w Zoo Borysew. Towarzyszył im 4-letni Milan, którego wspierają w walce z chorobą ZDJĘCIA

Sesja zdjęciowa z udziałem dwudziestu finalistek konkursu Miss Polonia odbyła się w minioną środę pod hasłem „Cały świat w jednym miejscu”. Pięknościom, oprócz ekipy fotograficznej i filmowej, towarzyszyła wyjątkowa rodzina z Żor. To rodzice i siostra małego Milana, czterolatka, który od półtora roku walczy z ostrą białaczką limfoblastyczna. 1 czerwca minął rok od przeszczepu szpiku, który uratował mu życie. Choć daje on ogromną nadzieję, to jednak walka nadal trwa, a jej koszty są niestety bardzo wysokie. Kandydatki do tytułu Miss Polonia włączyły się w akcję pomocy chłopcu i jego rodziny. Licytowały słodkie wypieki, organizowały indywidualne akcje, by wesprzeć rodzinę chłopca w jego leczeniu. Wśród darczyńców jest także Andrzej Pabich właściciel Zoo Borysew, który zaprosił całą rodzinę do Borysewa. Jednym z marzeń Milana było dotknięcie ogromnego żółwia stepowego, co oczywiście się udało a sam żółw jeszcze zapozował do zdjęcia, wynurzając się ze swojej ogromnej skorupy.