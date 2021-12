Wzmożone kontrole na Bałuckim Rynku - wykryto kontrabandę o wartości ponad 37 tysięcy złotych Magdalena Jach

Koniec listopada i grudzień to zawsze okres wzmożonych kontroli łódzkiej KAS na targowiskach województwa. Okres przedświąteczny to czas zwiększonych zakupów, co próbują również wykorzystać sprzedawcy nielegalnych towarów.