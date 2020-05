Wyzwanie na FB: zabierz śmieci z lasu. Jak zgłosić dzikie wysypisko? Lasy Państwowe walczą z patologią

Denerwują cię śmieci w lesie? Każdy może pomóc w sprzątaniu. Można zgłosić dzikie wysypisko śmieci, albo wziąć udział w wyzwaniu na portalu społecznościowym. Zachęca Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Tylko w ubiegłym roku zebrano około 5 tys. m sześc. śmieci. Przeznaczono na ten cel ok. 1,5 miliona złotych.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych zachęca do prostych działań, jakie pomogą pozbyć się śmieci w lasach. Jedno z nich to wyzwanie na facebooku. To zaangażowanie w akcję #zabierz5zlasu. Jak dołączyć do wyzwania? 1. Ze spaceru do lasu zabierz minimum 5 śmieci. 2. Sfotografuj je i wrzuć zdjęcie do internetu wpisując hasło akcji #zabierz5zlasu i oznacz znajomych. 3. Oznaczone osoby robią dokładnie to samo - idą do lasu, zabierają śmieci, robią zdjęcie i w swoim poście oznaczają kolejne osoby. - Zachęcamy każdego kto kocha las. Jeśli wybierasz się na spacer po lesie, weź ze sobą worek na śmieci i w ten sposób połącz przyjemne z pożytecznym - przekonuje Patrycja Szustakowska, rzecznik RDLP w Łodzi. Śmieci zebrane w lesie można odwieźć do pobliskiego Nadleśnictwa. Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi w ramach programu „Czysty Las” w wielu Nadleśnictwach postawione zostały kontenery, do których można wrzucić zebrane w lesie śmieci, jak informują leśnicy.

Sami, wraz z mieszkańcami także podejmują wiele inicjatyw. Ww Nadleśnictwie Kolumna lokalne organizacje zrzeszające rowerzystów i biegaczy zbierają śmieci, zostawiają je w umówionym miejscu, by ich wywozem zajął się zaprzyjaźniony leśniczy. Bohaterowie lasu Bohaterem Lasu może zostać każdy. Jest społeczna akcja „Forest Heroes - Bohaterowie Lasu” zainicjowana przez Marzenę i Damiana Kublika, która za pośrednictwem portalu Facebook zrzesza ludzi, którzy nie godzą się na śmieci w lasach i w swoim wolnym czasie chodzą go sprzątać. Powstała również mapa Forest Heores w serwie internetowym Google Maps, na której możemy oznaczyć miejsca „do posprzątania” oraz po uprzątnięciu oznaczyć jako „posprzątane”.

Gdzie zgłosić nielegalne wysypisko? Jeśli wysypisko znajduje się na terenie LP zadzwonić prosimy do biura zarządzajacego terenem Nadleśnictwa lub do Straży Leśnej (bezpośrednie kontakty na stronie Nadleśnictw) – oczywiście koniecznie należy podać jak najdokładniejszą lokalizację. W innym przypadku zgłaszaj:

· Straży Gminnej lub Straży Miejskiej, · Policji, · Wójtowi gminy. Ile śmieci w lasach? - Nieustannie, we współpracy z innymi służbami, walczymy z nielegalnym wyrzucaniem śmieci. Niestety w związku z nowymi zasadami segregacji odpadów można zauważyć wzrost ilości śmieci wyrzucanych nielegalnie do lasu. Śmieci z domostw odbierane są rzadziej, zwłaszcza w małych miejscowościach i wsiach, np. raz w miesiącu. Nie pomaga wzrost kosztu wywozu śmieci. Efekt jest taki, że ludzie pozbywają się odpadów na własną rękę…wywożąc je do lasu! - informuje rzecznik RDLP w Łodzi Patrycja Szustakowska.

Z roku na rok wzrasta kwota, którą Lasy Państwowe przeznaczają na wywóz śmieci oraz ilość sprzątanych śmieci. W ubiegłym roku LP przeznaczyły niemal 20 mln zł, a z leśnych ostępów wywieziono ok. 108 tys. m sześc.

Według danych z 2019 r. tylko na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi zebrano około 5 tys. m sześc. śmieci. To jakby rozładować w jednym miejscu 125 wagonów kolejowych (o pojemności 40 m sześć.). W łódzkiej dyrekcji w zeszłym roku przeznaczonych na ten cel zostało ok. 1,5 miliona złotych. W lasach zarządzanych przez RDLP w Łodzi zainstalowany jest również w wielu miejscach monitoring – np. przy często zaśmiecanych parkingach. Śmieci wciąż przybywa, choć stale rośnie także liczba udanych interwencji, a co za tym idzie – ukaranych za śmiecenie.

- Sprawców wykrywamy coraz więcej także dzięki współpracy społeczeństwa. Po zgłoszeniu nielegalnego wysypiska Strażnicy leśni jadą we wskazane miejsce. I jak zawsze w tego typu przypadkach podejmują próbę ustalenia tożsamości właściciela śmieci. Jeśli udaje się ustalić do kogo należały odpady, zostaje on ukarany mandatem i coraz częściej zostaje zobowiązany do posprzątania nielegalnego wysypiska - informuje rzeczniczka RDLP. Ponad 80 proc. śmieci znajdowanych w lasach to śmieci użytkowe, począwszy od opakowań, przez stare opony, a skończywszy na urządzeniach AGD i meblach.

Restauracje otwarte. O czym musisz pamiętać?