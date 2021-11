Wyższy czynsz w mieszkaniach komunalnych w Łodzi. Podwyżki dotkną 34 tysięcy najemców. Tak ma być w 2022 roku!

Podwyżka czynszów w mieszkaniach komunalnych w Łodzi w 2022 roku

Lokator z mieszkaniem o powierzchni 40 metrów kwadratowych, który do tej pory płacił czynsz wynoszący 360 zł, zapłaci o 120 złotych więcej. A czynsz to nie jedyne opłaty jakie ponosi. Bardzo wzrosły w tym roku opłaty za śmieci liczone według zużycia wody.

W przyszłym roku stawka czynszu komunalnego ma wzrosnąć w Łodzi z 9 zł do nawet 12 zł za metr kwadratowy. Takie założenia są w uchwale budżetowej miasta na 2022 rok. Zmiany dotkną 34 tys. najemców.

Wzrost opłat za wywóz śmieci, ogrzewanie

Drogie jest ogrzewanie, bo przy centralnym z sieci płaci się średnio ok. 3 zł za metr kwadratowy. Kto ogrzewa węglem, bardzo odczuł 30 procentową podwyżkę jego cen od lata. Faktyczne koszty utrzymania lokalu są więc dwa razy wyższe.

Długi czynszowe mieszkańców Łodzi

Nic zatem dziwnego, że na 41 tysięcy najemców lokali komunalnych, aż 13 tysięcy ma zaległości czynszowe. Według danych z połowy tego roku zadłużenie osób zajmujących lokale komunalne wynosi 200 mln zł – to blisko połowa kwoty przewidywanego deficytu w budżecie miasta. Wyższe opłaty za lokale tylko zwiększą to zadłużenie, bo najemcy w wielu przypadkach nie muszą się bać eksmisji. Ich lokale i budynki w jakich mieszkają są bowiem w tak fatalnym stanie, że do lokalu socjalnego nikt ich nie wyprowadzi. Lokali socjalnych w mieście też brakuje, a oczekiwanie na wykonanie sądowego wyroku eksmisyjnego trwa wiele lat.