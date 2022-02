Wywiad z byłym asystentem Michniewicza:Selekcjoner jest mistrzem rozpracowania piłkarzy

Gratulował pan już Czesławowi Michniewiczowi funkcji najważniejszego trenera w Polsce?

Tak, już dzwoniłem. Dziękował za gratulacje.

Miał pan okazję pracować wspólnie z selekcjonerem i to nie raz.

Byłem jego asystentem w Widzewie Łódź, Jagiellonii Białystok, Pogoni Szczecin oraz Termalice Nieciecza. Znamy się bardzo dobrze.

Czyli Warta może szukać nowego trenera, bo zapewne trafi pan do sztabu szkoleniowego reprezentacji?

Nie, nie, nie ma takiego tematu, jakby to powiedział Artur Boruc - pomidor.

Wybór Czesława Michniewicza podzielił opinię publiczną w Polsce. Zwolennicy Adama Nawałki są zawiedzeni. A pan co sądzi o decyzji szefa PZPN?

To idealny kandydat na selekcjonera. Jest fantastycznym taktykiem, a to najistotniejsze w pracy z reprezentacją. Proszę pamiętać, że kadry się nie trenuje. On potrafi znaleźć słabe punkty piłkarzy drużyny przeciwnej, ale także dostrzega te mocne. Nikt tak jak on nie potrafi zgłębić techniki rywala, a choćby przed czekającym nas meczem z Rosją nie muszę nikogo przekonywać jak ważna jest analiza rywala. Będąc członkiem jego sztabów nieraz pokpiwaliśmy, że potrafi rozpracować każdego piłkarza siedem pokoleń wstecz. I jest jeszcze jedno, potrafi przekazać swoją wizję piłkarzom. Mocnym punktem Czesława jest także motywacja. U niego komunikacja z piłkarzami jest na najwyższym poziomie.