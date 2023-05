Wystawa kotów rasowych w EC1 w Łodzi. Można poznać kocie piękności rasy Maine Coon, Devon Rex, syberyjskie i wielu innych ZDJĘCIA

Wystawa kotów rasowych w EC1 w Łodzi

- Większość ludzi widuje na co dzień koty ras środkowoeuropejskich, czyli tzw. dachowce. Ras prezentowanych na wystawie, nie zobaczymy na ulicy - wyjaśnia.

Przez cały weekend w hali maszyn EC1 w Łodzi trwa XXXV i XXXVI Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych . Do Łodzi przyjechali wystawcy z całej Polski z niemal 160 kotami z około 30 ras. Są ogromne, włochate Main Coony, smukłe koty niebieskie syberyjskie jak i wielkouche koty rasy Fevon Rex. Celem wystawy jest zaprezentowanie kotów szerszej publiczności.

Podczas wystawy wybierane są najpiękniejsze koty danych ras i najpiękniejszy kot wystawy. Koty ocenia międzynarodowe jury, do oceny koty są przez właścicieli odpowiednio przygotowane: były wykąpane, wyczesane i... zrelaksowane, aby lepiej się zaprezentowały.

Pani Iwona Piekut przyjechała z kotką rasy Maine Coon zwaną potocznie Szarlotką. -Przyzwyczajają się do ludzi, nie do miejsca. Maine Coony to trochę psy i koty w jednym