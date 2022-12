Wystawa 240 gołębi w Starostwie Powiatowym w Sieradzu. Była ptasia elita ZDJĘCIA

- To wystawa okręgu łódzkiego w skład którego wchodzi dziewięć okręgów - mówi Sławomir Stępień, prezes Okręgu Łódzkiego i jednocześnie Okręgu Sieradz II Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. - Okręg łódzki liczy około 900 hodowców, a sieradzki drugi zresztą około 70. Na tym terenie jest jeszcze sieradzki pierwszy, ale on podlega pod Kalisz. Wystawiane są dziś gołębie, które przez ostatnie dwa lata osiągnęły najlepsze wyniki w klasie sport oraz standard, mające wylatany limit i są też piękne. Zgłoszono 240 gołębi ze wszystkich dziewięciu oddziałów. 44 gołębie zostały przez niezależnego sędziego PZHGP wybrane i będą nas reprezentować na ogólnopolskiej wystawie od 6 do 8 stycznia w Katowicach. W poprzednich latach nasze gołębie były na olimpiadach, spartakiadach światowych.