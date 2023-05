Wysoki budżet Skry Bełchatów, miejsce w lidze najgorsze od lat. Do czego doprowadziła polityka byłego prezesa

Miniony już sezon był najgorszym w w historii bełchatowskiego klubu w XXI wieku. Między innymi dlatego rozstano się po sezonie z wieloletnim prezesem klubu i jednocześnie sternikiem Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej Konradem Piechockim. Ba, pojawiły się pogłoski, że drużyna może nie wystartować do nowego sezonu. Uspokajamy jednak fanów siatkówki w Bełchatowie i całym naszym regionie, bo przecież Skra ma liczne grono kibiców, choćby w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Tomaszowie Mazowieckim, Sieradzu, Zduńskiej Woli, czy choć Wieluniu, gdzie pierwsze kroki stawiał były gwiazdor bełchatowskiej i polskiej siatkówki Mariusz Wlazły. Skra do sezonu przystąpi!

Piotr Bielarczyk, p.o. prezesa bełchatowskiego klubu, potwierdził, że przyszłość Skry nie jest zagrożona, a drużyna przystąpi do rywalizacji w elicie i będzie grała w Bełchatowie. Co innego natomiast sytuacja finansowa klubu, bo ta wydaje się być mało komfortowa. Miniony sezon klub zakończył na minusie, między innymi dlatego, że "nie bilansował przychodów i wydatków", . Dodał też, w klub zalegał z wypłatami między innymi z dla zawodników, co zapewne miało przełożenie na kiepskie wyniki.

- Model zarządzania Skrą opierał się na błędnych założeniach, że można skupiać się wyłącznie na stronie sportowej, nie zwracając uwagi na aspekt finansowy - przekonywał. - Zastałem klub z 3 tys. zł w kasie mimo tego, że sponsor główny, czyli PGE wypłacił krótko przed odejściem pana prezesa Konrada Piechockiego znaczące kwoty zgodnie z umową sponsoringową. Te kwoty zostały wydatkowane, a prezes między innymi wypłacił sobie nagrodę. Kasa była opróżniona właściwie do zera Dzięki sponsorom, głównie PGE, wszelkie zobowiązana są regulowane na bieżąco, w tym wobec Urzędu Skarbowego i ZUS.