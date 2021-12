Wyrok w sprawie pobicia youtubera. Sąd w Łodzi skazał oskarżonego na 8 lat za usiłowania zabójstwa youtubera

W Łodzi zapadł wyrok w sprawie pobicia youtubera

Wyrok, który nie jest prawomocny, zapadł w środę 15 grudnia w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Uzasadniając go sędzia Robert Świecki zaznaczył, że wina oskarżonego nie budzi wątpliwości, zaś o wysokości kary zdecydowało to, że Krzysztof W. nie był do tej pory karany, przyznał się częściowo do winy i opisał zdarzenie oraz że został sprowokowany przez pokrzywdzonego. Chodzi o to, że youtuber miał obrazić jego partnerkę i ukraść jemu telefon.