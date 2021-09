Wyprawy dalsze i bliższe. Tajemnicze kamienne kręgi na Kaszubach. Dawnym cmentarzyskom Gotów wielu przypisuje nadprzyrodzone moce ZDJĘCIA

Zaglądamy do dwóch takich miejsc. Kamiennych kręgów w Węsiorach i Odrach.

Kolejne miejsce to kamienne kręgi w Odrach, które mają status rezerwatu. Ten, jak informują tablice na ogrodzonym terenie, obejmuje kompleks leśny o powierzchni prawie 17 ha, na terenie którego znajduje się cmentarzysko plemiona Gotów z okresu od 70 do 220 roku n.e. Znajduje się tu także oczko polodowcowe, gdzie prawdopodobnie składano zmarłych, a legendy określają je jako miejsce, w którym straszy. Kolejny magiczny zakątek w Odrach to tzw. Elipsa, które emanuje pozytywną energią.