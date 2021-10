Wypadek pod Olsztynem. Biegli wykryli kokainę w organizmie łódzkiego adwokata. Nie miało to wpływu na jego zdolności psychomotoryczne

Do wypadku doszło 26 września pod Olsztynem. Łódzki prawnik wracał z wesela influencerki, siedział za kierownicą mercedesa. Doszło do czołowego zderzenia z audi, którym podróżowały dwie kobiety w wieku 53 i 67 lat. Obie zginęły na miejscu, a niedługo po wypadku adwokat nagrał filmik, w którym mówił o tym, że kobiety zginęły, gdyż poruszały się trumną na kołach.

Nowe fakty w sprawie wypadku

Teraz w sprawie pojawiły się nowe okoliczności. Pierwsi podali je dziennikarze programu "Uwaga" w TVN, a chodzi o wykrycie śladowych ilości kokainy w organizmie adwokata. Po wypadku została bowiem pobrana krew do badań toksykologicznych. Zdaniem biegłych nie miało to jednak wpływu na jego zdolności psychomotoryczne. Pełnomocnik rodzin zmarłych ma zastrzeżenia do opinii.