Wypadek na ulicy Wólczańskiej w Łodzi. Zderzyły się dwa samochody. Jedna osoba ranna

Wypadek na ul. Wólczańskiej w w Łodzi. Zderzyły się dwa samochody. Jedna osoba ranna

Do wypadku doszło w środę, 31 maja. Na skrzyżowaniu ul. Skrzywana i ul. Wólczańskiej doszło do zderzenia dwóch samochodów - jeepa i renault.

- Żona jechała ul. Skrzywana i włączała się do ruchu w ul. Wólczańską. Nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu i uderzył w nią peugeot - mówił na miejscu wypadku mąż kobiety, która kierowała jeepem. - Mam nadzieję, że nic poważnego jej się nie stało, podjechała na badania do szpitala. W samochodzie wystrzeliły wszystkie poduszki. Auto dostało bardzo mocne uderzenie w bok w przednie koło. Samochód prawdopodobnie nadaje się do kasacji.

Kierowca peugeota nie wymagał hospitalizacji.

