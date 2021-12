Wypadek na skrzyżowaniu ul. Milionowej i ul. Kilińskiego. Francuz sprawcą groźnego wypadku w Łodzi

Francuz tłumaczył się, że szukał hotelu

- Obywatel Francji przyznał się do winy i do tego, że nie zachował należytej ostrożności i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu. Tłumaczył się, że miał problemy z dotarciem do hotelu w rejonie ul. Milionowej. Po przesłuchaniu został zwolniony. Śledczy zastosowali wobec niego zabezpieczenie majątkowe na poczet przyszłej kary – mówi Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Uderzony mercedes wpadł na kamienicę

Do wypadku doszło w miniony poniedziałek o godz. 22.30. Według policji, ul. Milionową – od ul. Piotrkowskiej do ul. Łęczyckiej – jechało renault megane kierowane przez 30-letniego Francuza. Niestety, na skrzyżowaniu z ul. Kilińskiego nie ustąpił on pierwszeństwa przejazdu i zderzył się z mercedesem sprinterem kierowanym przez 54-latka., który prawidłowo jechał od ul. Senatorskiej do ul. Tymienieckiego.