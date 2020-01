Wypadek na Jana Pawła w Łodzi. Zderzył się 3 samochody, są ranni ZDJĘCIA

Do groźnego wypadku doszło dziś (22 stycznia) na al. Jana Pawła II. Doszło tam do zderzenia 3 samochodów osobowych. Dwie osoby poszkodowane trafiły do szpitala. Straż pożarna zabezpieczyła miejsce zderzenia i usuwała skutki wypadku. Policja ustala jak doszło do zderzenia.