Wypadek kierowcy skutera. Wpadł w wyrwę na ul. Puszkina. Skuter się połamał. ZDJĘCIA Wiktor Przygocki

Do szokującego zdarzenia drogowego doszło w środę ok. godz. 19:30. Młody mężczyzna, przemieszczający się skuterem, wpadł w wielką wyrwę na ul. Puszkina - tuż przy przejściu dla pieszych obok zakładów Whirpool. Poturbowanemu udzielono pomocy medycznej w szpitalu. Skończyło się na obiciu barku i siniaku na głowie. Według lekarzy to cud. Skuter, którym młody mężczyzna się przemieszczał, po wjechaniu w dziurę... połamał się. O gigantycznej wyrwie zajmującej prawie całą szerokość pasa ruchu na ul. Puszkina, pisaliśmy w Expressie Ilustrowanym już na początku stycznia.